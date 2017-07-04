Названо условие для переселения человечества на Титан‍

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Вашингтон, 4 июля. Создание поселений на Титане станет возможным только в том случае, если колонисты смогут извлекать энергию из доступных на планете ресурсов. Об этом заявили эксперты из Планетологического института Соединенных Штатов Америки и Калифорнийского технологического института.

По мнению специалистов, на спутнике Сатурна можно построить ядерные электростанции, а также извлекать из атмосферы метан, ацетилен и водород.

Как ранее сообщал телеканал «360», ученые хотят посадить на Марсе салат-латук.