Россия и Китай обеспокоены усилением афганского «крыла» ИГ

В Избранное

Москва, 4 июля. Россия и Китай обеспокоены активизацией террористов и усилением афганского «крыла» «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ). Об этом говорится в совместном заявлении глав двух государств по итогам переговоров.

«Стороны уделяют большое внимание ситуации в исламской республике Афганистан и считают, что проблемы терроризма, экстремизма, наркотиков, а также беженцев создают угрозу безопасности и стабильности в стране и регионе», — говорится в заявлении.

Стороны призвали власти Афганистана и международных доноров активизировать усилия, направленные на поддержание безопасности в стране и улучшение социально-экономической ситуации.

Также Россия и Китай выразили удовлетворение двусторонними и многосторонними контактами по афганскому вопросу и поддержали возобновление работы контактной группы «ШОС – Афганистан».

* Организация запрещена на территории РФ.