ИГИЛ тренирует детей-террористов в Афганистане
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Кабул, 4 июля. Силы безопасности Афганистана отмечают активизацию военных инструкторов «Исламского государства»* в стране.
По данным сотрудников сил безопасности инструкторы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) организовали в Афганистане несколько тренировочных лагерей для подготовки несовершеннолетних боевиков и смертников.
Источник сообщил, что во время обучения активно применяются казни заложников и обезглавливание. В лагерях «Исламского государства» проходят обучение от 200 до 300 несовершеннолетних подростков.
* Организация запрещена на территории РФ.