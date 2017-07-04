ИГИЛ тренирует детей-террористов в Афганистане

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Кабул, 4 июля. Силы безопасности Афганистана отмечают активизацию военных инструкторов «Исламского государства»* в стране.

По данным сотрудников сил безопасности инструкторы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) организовали в Афганистане несколько тренировочных лагерей для подготовки несовершеннолетних боевиков и смертников.

Источник сообщил, что во время обучения активно применяются казни заложников и обезглавливание. В лагерях «Исламского государства» проходят обучение от 200 до 300 несовершеннолетних подростков.

* Организация запрещена на территории РФ.