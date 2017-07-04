Эксперты назвали самый популярный браузер в мире

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Вашингтон, 4 июля. Google Chrome оказался самым популярным браузером в мире. К такому выводу пришли эксперты из исследовательских компаний NetMarketShare и StatCounter.

По их словам, на сегодняшний день более половины всех интернет-пользователей предпочитают именно эту программу. Доля Google Chrome за год увеличилась на 10,84% — до 59,49%.

На втором месте оказался Internet Explorer, который идет по умолчанию вместе с операционной системой Windows. В то же время его доля за год уменьшилась на 14,81% — до 16,84%. Третье место досталось Mozilla Firefox, которая показала прирост на 4,2% — до 12%. Следом идут Microsoft Edge (5% рынка), который должен стать заменой Internet Explorer, и Safari (3,5% рынка).