Полиция Италии устроила крупнейшую в истории облаву на мафиози

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Рим, 4 июля. Полиция Италии проводит крупнейшую в истории страны операцию против мафии. Как сообщает La Repubblica, в ней принимают участие более тысячи правоохранителей, вертолеты, собаки-ищейки, а также специалисты, которые занимаются поиском бункеров и убежищ.

Операция на юге страны направлена против 116 представителей нескольких криминальных семей. Их подозревают в различных преступлениях, таких как вымогательства, мошенничество, незаконное хранение оружия, преступное объединение и т.д.

В числе подозреваемых есть несколько бывших и действующих политиков, в частности мэр города Аветрана Антонио Мина, а также глава коммуны Эркье Джузеппе Маргерити, сообщает АиФ. Кроме того, были задержаны мэры провинций Апулия и Салерно.

Всего спецслужбы арестовали более 80 человек из 24 кланов, в том числе «Ндрангета» и «Коза Ностра».