Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Завод Hyundai в Петербурге запустил серийное производство нового KIA Rio
Весь мир
Полиция Италии устроила крупнейшую в истории облаву на мафиози
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция Италии устроила крупнейшую в истории облаву на мафиози

    19:05  4 Июля 2017
    109

    Полиция Италии устроила крупнейшую в истории облаву на мафиози

    Рим, 4 июля. Полиция Италии проводит крупнейшую в истории страны операцию против мафии. Как сообщает La Repubblica, в ней принимают участие более тысячи правоохранителей, вертолеты, собаки-ищейки, а также специалисты, которые занимаются поиском бункеров и убежищ.

    Операция на юге страны направлена против 116 представителей нескольких криминальных семей. Их подозревают в различных преступлениях, таких как вымогательства, мошенничество, незаконное хранение оружия, преступное объединение и т.д.

    В числе подозреваемых есть несколько бывших и действующих политиков, в частности мэр города Аветрана Антонио Мина, а также глава коммуны Эркье Джузеппе Маргерити, сообщает АиФ. Кроме того, были задержаны мэры провинций Апулия и Салерно.

    Всего спецслужбы арестовали более 80 человек из 24 кланов, в том числе «Ндрангета» и «Коза Ностра».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #италия #мафия #задержания #коза ностра #ндрангета
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ЕС потребовал срочно реформировать СБУ, которая занимается не своим делом

        19:16 4 Июля 2017 1004
        Читать
        17:07
        Сегодня

        Пушков: Украину и без Бандеры не пустят в ЕС
        16:49
        Сегодня

        Россия и КНР призывают мировое сообщество к сдержанности после запуска ракеты КНДР
        14:11
        Сегодня

        Госдума хочет увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тысяч рублей
        13:49
        Сегодня

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1981

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1858

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8947

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3137

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2445
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        18:43   4 Июля 2017
        445
        Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

        Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

        18:36   4 Июля 2017
        105
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        1099
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        192