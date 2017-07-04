«У нас концепция»: москвичку выгнали из барбершопа

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Москва, 4 июля. Жительницу Москвы отказались обслужить в барбершопе Top Gun, сославшись на то, что в заведении не стригут женщин.

Москвичке отказали в стрижке исключительно по гендерному признаку, несмотря на то, что в столичном барбершопе Top Gun ей нужно было всего лишь «подровнять виски машинкой». При этом женщина призналась, как пару недель до этого покупала машинку для волос – сотрудница заведения сообщила, что устройство прекрасно подойдет для нее.

По словам юриста Родиона Юрьева, если в списке услуг значится «стрижка машинкой» без уточнения, то отказ обслужить женщину в мужском заведении был незаконным, пишет «Ридус». В этой связи женщина имеет право подать в суд и просить взыскать с барбершопа средства за моральный ущерб.