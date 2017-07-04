Мультфильм «Маша и Медведь» начнут показывать в Китае

В Избранное

Москва, 4 июля. Китайская Shanghai Media, SPB TV и «Маша и Медведь» теперь будут сотрудничать в области трансляции российских мультфильмов на тематических и региональных телеканалах в Китае.

В Москве 4 июля на полях третьего форума СМИ России и Китая стороны подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа предполагается сотрудничество компаний «в области трансляции и дистрибуции российского мультипликационного контента на тематических, региональных каналах и интернет-платформах, аффилированных с Shanghai Media group».

Напомним, ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и глава CTV-Satellite TV Program Co., Ltd Ду Хао подписали соглашение, согласно которому в 2017 году на территории Китая начнется вещание российского телеканала «Катюша».