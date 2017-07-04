Ирак: войска отразили атаку смертников ИГ на границе с Сирией

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Багдад, 4 июля. Иракские войска уничтожили 350 смертников «Исламского государства»*.

Военные источники в Ираке сообщили о массированной атаке боевиков-смертников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к западу от Мосула. В наступлении участвовали 350 террористов, шесть «шахид-мобилей» и порядка 40 мотоциклов с взрывчаткой.

Полевой командир иракского ополчения отметил, что в ходе столкновения все террористы были уничтожены. Предположительно некоторые из боевиков входили в состав спецназа «Исламского государства» «Ингимаси».

* Организация запрещена на территории РФ.