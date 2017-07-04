Выпавшего из окна в Москве двухлетнего мальчика госпитализировали на вертолете

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Москва, 4 июля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого в Москве пострадал двухлетний ребенок.

Случай произошел в районе Байкальской улицы. Согласно предварительным данным, мальчик выпал из окна второго этажа. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пострадавший был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на вертолете.

Напомним, в Ульяновской области получил серьезные травмы ребенок, выпавший из окна третьего этажа.