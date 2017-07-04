В Сирии ликвидирован вербовщик иностранных наемников для ИГИЛ

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Москва, 4 июля. В Сирии уничтожен боевик террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ), который вербовал наемников-террористов в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бельгиец Ясин Аззауи вербовал мусульманскую молодежь в брюссельской коммуне Моленбек. При этом террорист уговаривать ехать на войну в Сирию целые семьи.

Вербовщику помогала его жена Мелисса, которая вела агитацию среди женщин. Однако она была арестована при попытке выехать в Сирию. Позднее бельгийский суд приговорил Мелиссу к четырем годам условного заключения, после чего она отреклась от мужа.

* Организация запрещена на территории РФ.