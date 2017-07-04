«ВКонтакте» разрешила комментировать записи от имени сообществ

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Москва, 4 июля. Сообщества в социальной сети «ВКонтакте» начиная с сегодняшнего дня получили возможность оставлять комментарии под записями в других группах и на личных страницах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба соцсети.

Поскольку администраторы сообществ смогут оставлять комментарии от его имени, то теперь для ответа не требуется использовать личную страницу.

Как говорится в официальном пресс-релизе компании, «компании могут оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами»

Новая функция доступна как в полной и мобильной версиях сайта, так и в мобильных приложениях в iOS и Android.

Напомним, с 1 июля 2017 года пользователи «ВКонтакте» смогут совершать покупки с помощью карты «Мир».