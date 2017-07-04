Белый дом подтвердил «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа

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Вашингтон, 4 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 7 июля проведут «нормальную двустороннюю встречу». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Встреча между президентом Трампом и Путиным намечена на вторую половину дня пятницы. Это будет нормальная двусторонняя встреча. Других комментариев на этот счет у нас сегодня не будет», — говорится в сообщении.

Напомним, что встреча Путина и Трампа пройдет в Гамбурге, где 7-8 июля состоится саммит «Большой двадцатки».