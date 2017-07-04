Уфологи: Правительство США и NASA готовят Землю к вторжению инопланетян

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Вашингтон, 4 июля. В NASA провели световой эксперимент, который шокировал зрителей, а любителей теории заговора, известного как Blue Beam, стали утверждать, что американские власти готовят землян к нашествию пришельцев.

То, что в Американском аэрокосмическом агентстве назвали проверкой фейерверка ко Дню независимости, вызвало большой резонанс в обществе. Последователи теории заговора об НЛО говорят, световые эффекты были использованы для того, чтобы проверить реакцию людей на нападение пришельцев.

PROJECT BLUE BEAM? Was Nasa test to prepare us for 'alien UFO invasion'?https://t.co/cvJhlrCeeC pic.twitter.com/chnugu7Vhm — Peculiar 5 (@peculiar_5) July 4, 2017

Американцы, которые верят в проект Blue Beam («Голубой луч») утверждают, что руководство NASA однажды использует голограммы для создания фантомов о паранормальных явлениях. По их мнению, это необходимо для культивирования страха в сознании землян и внедрения новой системы управления. В то же время, некоторые уфологи считают проект NASA подготовкой жителей планеты к вторжению инопланетян.