Уфологи: Правительство США и NASA готовят Землю к вторжению инопланетян
Вашингтон, 4 июля. В NASA провели световой эксперимент, который шокировал зрителей, а любителей теории заговора, известного как Blue Beam, стали утверждать, что американские власти готовят землян к нашествию пришельцев.
То, что в Американском аэрокосмическом агентстве назвали проверкой фейерверка ко Дню независимости, вызвало большой резонанс в обществе. Последователи теории заговора об НЛО говорят, световые эффекты были использованы для того, чтобы проверить реакцию людей на нападение пришельцев.
Американцы, которые верят в проект Blue Beam («Голубой луч») утверждают, что руководство NASA однажды использует голограммы для создания фантомов о паранормальных явлениях. По их мнению, это необходимо для культивирования страха в сознании землян и внедрения новой системы управления. В то же время, некоторые уфологи считают проект NASA подготовкой жителей планеты к вторжению инопланетян.