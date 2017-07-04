Россиянам запретят выгуливать собак на детских площадках

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Москва, 4 июля. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными, который предусматривает введение штрафов за выгул кошек и собак на детских площадках.

Как сообщила глава думского комитета по экологии Ольга Тимофеева, в песочницах предлагается устанавливать таблички, оповещающие о запрете, а за нарушение закона — наказывают штрафом.

«В этом случае через несколько лет поток нарушений удастся остановить», — считает парламентарий.

Тимофеева отмечает, что авторам законопроекта противостоит жесткое лобби производителей кормов, лекарств для эвтаназии животных, а также охотников, которые являются противниками бесконтактной притравки, сообщает «Парламентская газета».