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Американские ученые раскрыли секрет древнеримского «супербетона»
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    Американские ученые раскрыли секрет древнеримского «супербетона»

    17:02  4 Июля 2017
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    Американские ученые раскрыли секрет древнеримского «супербетона»

    Солт-Лейк-Сити, 4 июля. Ученые из Университета Юты в США раскрыли секрет прочности древнеримских построек, которые дожили до наших дней.

    Выяснилось, что своей долговечностью римские храмы, арены и акведуки обязаны особой строительной смеси. При изготовлении бетона римские строители использовали морскую воду и вулканический пепел. Два этих компонента в сочетании друг с другом делали строительный материал необычайно прочным.

    Американские ученые раскрыли секрет древнеримского «супербетона»

    В отличие от современного бетона, в основе которого лежит цемент и щебень, древнеримский бетон не разрушался под воздействием снега и дождей, а наоборот, укреплялся. По мнению исследователей, древнеримский «рецепт» бетона может совершить настоящую революцию в современном строительстве, в результате которой постройки станут более долговечными и экологически чистыми, сообщает «Ридус».    

    Автор: Геннадий Плющев
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