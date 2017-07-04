Американские ученые раскрыли секрет древнеримского «супербетона»

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Солт-Лейк-Сити, 4 июля. Ученые из Университета Юты в США раскрыли секрет прочности древнеримских построек, которые дожили до наших дней.

Выяснилось, что своей долговечностью римские храмы, арены и акведуки обязаны особой строительной смеси. При изготовлении бетона римские строители использовали морскую воду и вулканический пепел. Два этих компонента в сочетании друг с другом делали строительный материал необычайно прочным.

В отличие от современного бетона, в основе которого лежит цемент и щебень, древнеримский бетон не разрушался под воздействием снега и дождей, а наоборот, укреплялся. По мнению исследователей, древнеримский «рецепт» бетона может совершить настоящую революцию в современном строительстве, в результате которой постройки станут более долговечными и экологически чистыми, сообщает «Ридус».