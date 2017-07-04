Сирия: в Идлиб прибыл эмиссар «Аль-Каиды»

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Идлиб, 4 июля. В Идлиб прибыл один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Хоссам Чалуф.

Сирийские информационные агентства сообщили со ссылкой на местные источники, что в сирийскую провинцию Идлиб прибыл один из пяти лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Отмечается, что Хоссам Чалуф руководит службой безопасности группировки, он принимал активное участие в боевых действиях, казнях заложников и организации терактов.

Ранее сообщалось, что «Аль-Каида» может вновь объединиться с террористической группировкой «Исламское государство»* (обе организации запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.