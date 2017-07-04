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Сирия: в Сети появилось видео боевой работы вертолетов ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: в Сети появилось видео боевой работы вертолетов ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    17:06  4 Июля 2017
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    Сирия: в Сети появилось видео боевой работы вертолетов ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    Москва, 4 июля. В Сети появилось видео, на котором российские ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 наносят удары по позициям боевиков в Сирии.

    На кадрах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 ВКС РФ атакуют террористов в пустынных районах на востоке провинции Хомс. Вертолеты ведут обстрел позиций террористов, меняя друг друга. Это маневр называется боевой каруселью.

    Благодаря поддержке вертолетов ВКС РФ правительственные войска продвинулись вперед, заняв несколько важных участков в окрестностях газовых полей Аль-Хэйль.

    Стоит отметить, что правительственные войска Сирии ведут борьбу с террористами в восточных районах Хомса и южных районах Дейр-эз-Зора с целью разблокировать, находящийся в 3-х летней осаде город, а также нефтегазовые поля Аль-Хэйль.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #хомс #ми-28н #ми-35 #ночной охотник
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