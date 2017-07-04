Новый мировой порядок: почему за 68 лет НАТО не удалось принести мир Европе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расходы на обеспечение безопасности военного блока с 2014 по 2017 год увеличились на 4,3%. Это было ответом на критику президента США Дональда Трампа, который обвинил страны-члены альянса в том, что они не увеличивают размеры средств, выделяемых на оборонные нужды Европы.

Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи For 68 Years NATO Failing to Create A Peaceful World (За 68 лет НАТО не удалось создать мирный мировой порядок), опубликованной изданием GlobalResearch.

Йенс Столтенберг заявил, что у альянса есть боевые силы, размещенные вдоль российской границы.

«Четыре интернациональные боевые группы в прибалтийских странах и Польше полностью функционируют в настоящее время, что демонстрирует сплоченность альянса перед лицом любой возможной агрессии», — сообщил генсек НАТО.

Он также отметил, что за последние три года европейские союзники НАТО и Канада потратили более 46 миллиардов долларов на оборону. И расходы продолжат расти. В свою очередь журналисты телеканала RT задали директору Международного фонда мира и прогнозирования Яну Обергу вопрос о том, стоит ли членам НАТО увеличивать расходы на оборону:

— Почему НАТО считает необходимым увеличивать свои расходы? Появились какие-то новые угрозы для альянса?

— Нет абсолютно никакой угрозы, которая бы оправдала подобное поведение. НАТО и 29 государств тратят в 12 раз больше средств на военное дело, чем Россия, которая якобы является главной угрозой. Во-вторых, терроризм, который является наиболее приоритетной и оправданной целью для противостояния, увеличил свои возможности в 80 раз в сравнении с 2001 годом. Это означает, что проводимая война с террором является самой контрпродуктивной войной, которая когда-либо проводилась в истории человечества.

В четверг министры обороны НАТО встречаются в Брюсселе. Один из вопросов, который они собираются обсуждать, это как бороться с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) на Ближнем Востоке. Все знают, что США и их союзники поддерживают ИГ*, а также другие террористические группировки, препятствуя борьбе сирийского правительства против вторжения радикалов на свою территорию. Факты больше не играют никакой роли. Происходит управление восприятием. Всякий раз, когда у нас есть проблема, при том, что за 68 лет нам так и не удалось создать мирный порядок, НАТО требует больше денег.

Кстати, средства, о которых говорит Столтенберг — это деньги граждан, налогоплательщиков, и мое предложение будет таким: те, кто хотят войны и кому не удалось достигнуть значительных результатов за последние 68 лет, должны пойти и создать общественное финансирование для своих войн. Неразумно требовать от налогоплательщиков предоставлять миллиарды долларов для НАТО, потому что как мира, так и стабильности все меньше и меньше.

Журналисты RT задают аналогичный вопрос соредактору BSNews Майку Радди:

— Почему НАТО считает необходимым увеличить свои расходы?

— Я думаю, НАТО по-прежнему пытается оправдать себя после 25 лет существования, которого не должно было быть. Напомним, после окончания «холодной войны» военный блок должен был быть распущен, но эта организация по-прежнему есть. Она принимает участие в происходящем в Ливии, в Афганистане, в Сирии. Я думаю, наращивание военного контингента на российских границах чрезвычайно опасно и провокационно. И это касается не только России, Китай в значительной степени окружен американскими войсками, базами и авианосцами.

Около 200 лет назад, если бы правительство увидело враждебные войска на своих границах, оно не стало бы ждать объявления войны, а просто трактовало бы это как непосредственное вторжение и стало бы защищаться. То есть можно сказать, что Россия и Китай были удивительно сдержанными в отношении Запада и стран, входящих в блок НАТО. Они часть глобальной империи США, не стоит забывать, что у Вашингтона по меньшей мере 800 военных баз по всему миру. Да и спецназ США в прошлом году был размещен в 138 странах. Это 70% существующих государств. Итак, они повсеместно, везде. Осталось не так уж много государств, где бы не базировались американские военнослужащие. Возможно, конечно, что отряды спецназа размещены в этих странах с целью обучения, но они должны только обучать местные войска. Так что это все связано с сохранением корпоративных интересов. Они находятся там не для того, чтобы спасать людей и помогать им. Они там только для защиты корпоративных интересов.

* Организация запрещена на территории РФ.