В России 12 автомобильных марок изменили цены во второй половине июня

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Москва, 4 июля. Эксперты «Автостат» проанализировали ценовую политику различных марок на российском рынке, выделив 12 брендов, которые изменили ценник во второй половине июня.

Корректировка комплектаций и старт продаж новых моделей повлияли на ценники 12 авто брендов, представленных на отечественном рынке. Так пикап Volkswagen Amarok в комплектации Canyon стал на 4,2-4,7% дороже. В небольшой плюс ушел внедорожник Lada 4x4 Urban 3d в комплектации Luxe (+1,1%).

Известно, что Xray обзавелся новой комплектацией Exclusive, его верхняя планка в версии «полный фарш» изменилась на 4%. А вот российский УАЗ, наоборот, снизил планку с кроссовером «Патриот» на 6-13,5%. Седан Infiniti Q50 стал на 1,7-9,4% дороже.