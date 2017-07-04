Медведев по поручению Путина потребовал сделать доступной медпомощь в Апатитах

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Москва, 4 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным потребовал сделать медицинскую помощь в Апатитах доступной, сообщили в пресс-службе кабмина.

По поручению президента Медведев потребовал до 1 августа этого года принять все необходимые меры для оказания доступной медпомощи жителям Апатитов.

«Минздраву России (В. И. Скворцовой) и Росздравнадзору (М. А. Мурашко) совместно с правительством Мурманской области принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению города Апатиты», — констатировал глава правительства.

Во время прямой линии с Путиным Дарья Старикова из города Апатиты в Мурманской области сообщила, что у нее рак четвертой стадии. Врачи неверно поставили ей диагноз, из-за чего время в лечении было упущено.