Сирия проявила исключительную стойкость в борьбе с терроризмом — Асад

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Дамаск (Сирия), 4 июля. Патриотическая позиция христианских церквей в Сирии способствовала укреплению национального единства. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

«Приверженность сирийцев своему многовековому культурному многообразию не позволила террористам достичь своих целей в войне», — подчеркнул сирийский политик, который встретился с делегацией Мелькитской греко-католической церкви.

Напомним, ранее стало известно о том, что более 25 тысяч христиан вернулись в Алеппо.