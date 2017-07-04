Си Цзиньпин заявил о намерении Китая усилить взаимодействие с Россией

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Москва, 4 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва настроены на усиление взаимодействия и координацию в международных делах.

Так, по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным китайский лидер отметил, что Китай настроен на усилия с РФ по взаимодействию и координации в международных делах, вместе с международным сообществом прикладывать усилия для совместного преодоления вызовов и глобальных угроз, таких как терроризм, для поддержания и защиты стабильности и стратегического баланса во всем мире, для оптимизации системы глобального управления.

Си Цзиньпин также добавил, что КНР и Россия усилят взаимодействие и координацию для содействия росту глобальной экономики в рамках «большой двадцатки». ​

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и КНР призывают мировое сообщество сохранять сдержанность в реакции на запуск баллистической ракеты КНДР «Хвасон-14»