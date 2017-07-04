В Госдуме объяснили, как Тулеев из больницы в Москве руководит Кузбассом

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Москва, 4 июля. Госпитализация не помешала главе Кузбасса Аману Тулееву следить за ситуацией в регионе, заявил депутат Государственной думы РФ от Кемеровской области Антон Горелкин. Напомним, сейчас Тулеев проходит реабилитацию после операции на позвоночнике в клинике в Москве.

«По моей информации, Тулеев чувствует себя нормально. Ему регулярно докладывают по телефону о состоянии дел в регионе», — уточнил Горелкин в комментариях РИА Новости.

В официальный отпуск губернатор Кемеровской области ушел 22 мая. Позже он был продлен из операции.