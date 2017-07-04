Сирия: обстрел армии Турции вызвал крупный пожар в курдском кантоне Африн

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Алеппо, 4 июля. Обстрел артиллерии ВС Турции курдских населенных пунктов на севере провинции Алеппо вызвал пожар на территории в 200 гектаров.

Источники в Сирии сообщили о крупном пожаре на полях в курдском кантоне Африн после очередного обстрела со стороны армии Турции и протурецких «умеренных» боевиков. В тушении пожара принимают участие бойцы «Отрядов народной самообороны» из состава альянса «Сирийские демократические силы».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Африне четыре человека получили ранения, еще трое мирных жителей погибли. Среди погибших дети в возрасте 10 и 13 лет.