Россия и Китай выступили против размещения ПРО США в Северо-Восточной Азии

В Избранное

Москва, 4 июля. Россия и Китай решительно выступили против размещения в Северо-Восточной Азии элементов американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел РФ и КНР.

По словам дипломатов, размещение комплексов ПРО США наносит серьезный ущерб стратегической безопасности всех сопредельных государств, включая Россию и Китай, а также подрывает стабильность в регионе.

«Россия и Китай выступают против размещения указанных комплексов, призывают соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Москва и Пекин договорились на уровне МИД предпринять совместные меры по обеспечению своей безопасности и безопасности в регионе.