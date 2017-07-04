Видео зажигательного танца Матвиенко на берегу Иссык-Куля покорило Сеть

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Москва, 4 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко станцевала с молодежью на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии. Вместе с ней в танцевальном флешмобе участвовал глава парламента страны Чыныбай Турсунбеков.

Как передает Sputnik Кыргызстан, Матвиенко плясала под песню рядом с участниками культурно-образовательного форума «Дети содружества». Многие пользователи соцсетей уже посмотрели видео танца спикера Совфеда и похвалили ее за зажигательное выступление

В форуме «Дети содружества» участвуют школьники из стран СНГ, творческие коллективы, педагоги, ученые и др. Главная цель мероприятия — создание нового формата общения представителей систем образования государств СНГ.