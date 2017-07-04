Власти Петербурга одобрили проект скоростных трамваев до Шушар и Колпино

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Санкт-Петербург, 4 июля. Проект создания двух линий скоростного трамвая в южной части северной столицы одобрили власти Петербурга.

Скоростной трамвай появится в южной части Петербурга и будет курсировать по маршрутам «станция метро «Купчино» — Славянка — Шушары», а также «станция метро «Южная» — город Колпино». Об этом рассказали в пресс-службе местного комитета по инвестициям. Финансирование проекта планируется за счет государственно-частного партнерства.

Известно, что на первой трамвайной линии будут курсировать 10 трамваев, на второй – 12 единиц. Проект нуждается в 31,5 млрд рублей инвестиций, вторая ветка до Колпино обойдется в 20,6 млрд рублей, она предусматривает использование 22 единиц подвижного состава.