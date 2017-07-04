РЖД откроют продажу билетов за 120 суток до даты поездки

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Москва, 4 июля. РЖД начнет продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 дней до даты отправления, сообщил журналистам начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер.

«РЖД рассматривает возможность ввода нового графика в декабре, в результате чего может быть введена глубина продаж билетов на поезда дальнего следования — 120 суток», — пояснил он.

По словам Шнейдера, продажа билетов на апрель откроется уже в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с РЖД проведет акцию, в рамках которой пассажиры в поездах смогут сдать тест на ВИЧ.