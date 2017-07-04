Сирия: «Ястребы пустыни» ведут операцию против ИГИЛ на востоке провинции Хама

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Хама, 4 июля. В Восточной Хаме замечен командующий элитной бригады сирийской армии «Ястребы пустыни» Мухаммед Джабер.

Сирийские источники опубликовали снимки сирийского военачальника, который проводит рекогносцировку на позициях «Ястребов пустыни» в провинции Хама. «Ястребы» вместе с Национальными силами обороны ведут в Хаме операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Отмечается, что генерал Джабер вернулся на военную службу в 2013 году и предложил командованию создать боевую группу из опытных ветеранов для защиты нефтяных месторождений в провинции Хомс. Боевая группа стала основой для создания бригады «Ястребы пустыни», которая сейчас включена в состав Сирийской арабской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.