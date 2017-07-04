Путин: Россия и Китай готовят новую программу сотрудничества в космосе

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Москва, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпином обсудили сотрудничество Москвы и Пекина в космосе. Об этом глава российского государства рассказал журналистам по итогам переговоров с руководителем Китая.

Особое внимание, по его словам, они уделили сотрудничеству в высокотехнологичных областях, в частности, совместному освоению космического пространства.

«Готовится очередная программа сотрудничества в области космоса на 2018–2022 годы»,- пояснил Путин.