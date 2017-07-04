Житель Челябинска расчленил школьницу и разбросал останки по всему городу
Челябинск, 4 июля. Полиция Челябинской области задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве 16-летней девочки, ранее считавшейся пропавшей без вести.
Согласно предварительным данным, 28 июня школьница заявила родным, что едет к родственникам на другой конец города, однако вместо этого она поехала на встречу с молодым человеком. Телефон подростка стал недоступен, и семья обратилась в полицию.
«По версии следствия, в указанный день подозреваемый во время ссоры убил потерпевшую, после чего расчленил тело и его части скрыл в малолюдных местах города. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили Ura.ru в региональном управлении СК РФ.