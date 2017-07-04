Житель Челябинска расчленил школьницу и разбросал останки по всему городу

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Челябинск, 4 июля. Полиция Челябинской области задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве 16-летней девочки, ранее считавшейся пропавшей без вести.

Согласно предварительным данным, 28 июня школьница заявила родным, что едет к родственникам на другой конец города, однако вместо этого она поехала на встречу с молодым человеком. Телефон подростка стал недоступен, и семья обратилась в полицию.