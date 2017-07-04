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Белый дом подтвердил «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа
Политика
Формат встречи Путина и Трампа на саммите G20 еще согласовывается — Кремль
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    Формат встречи Путина и Трампа на саммите G20 еще согласовывается — Кремль

    16:44  4 Июля 2017
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    Формат встречи Путина и Трампа на саммите G20 еще согласовывается — Кремль

    Москва, 4 июля. Формат встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на полях саммита G20 Гамбурге все еще согласовывается. Об этом журналистам во вторник сообщил помощник российского политика Юрий Ушаков.

    «Пока согласовывается. Пока только дата определена», — подчеркнул Ушаков.

    Формат встречи Путина и Трампа на саммите G20 еще согласовывается — Кремль

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что Москву устроит любой формат встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #трамп
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