Уникальной плавучей АЭС в Петербурге угрожал пожар

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Санкт-Петербург, 4 июля. На территории Балтийского завода в Петербурге произошел пожар у строящейся плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Как сообщил источник ФАН, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Установлено, что на территории завода загорелся мусор.

В пресс-службе предприятия тем временем сообщают, что задымление не имеет к плавучему энергоблоку никакого отношения. «Было задымление на достроечной набережной около плавучего энергоблока…Технический момент, на работу завода не повлияет», — приводит ТАСС сообщение Балтийского завода.