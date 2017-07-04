Россия и КНР призывают мировое сообщество к сдержанности после запуска ракеты КНДР

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Москва, 4 июля. Россия и КНР призывают мировое сообщество сохранять сдержанность в реакции на запуск баллистической ракеты КНДР «Хвасон-14», говорится в совместном заявлении стран, опубликованном пресс-службой МИД РФ.

Россия и КНР озабочены ситуацией на Корейском полуострове. Они отметили, что эскалация напряженности может привести к вооруженному конфликту. В документе подчеркивается, что кризис должен быть урегулирован путем диалога и консультаций.

«Стороны выступают против любых заявлений и действий, ведущих к напряжению и обострению противоречий, призывают все вовлеченные государства сохранять сдержанность, отказаться от провокационных действий и воинственной риторики, продемонстрировать готовность к диалогу без предварительных условий, сообща прилагать активные усилия по разрядке напряженности», — цитируют совместное заявление стран в пресс-службе МИД РФ.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков призвал «не переборщить с реакцией» на очередные ракетные испытания Северной Кореи.