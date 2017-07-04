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Донбасс сегодня: страшные потери ВСУ, теракт в столице ДНР, самострел в зоне АТО
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    Донбасс сегодня: страшные потери ВСУ, теракт в столице ДНР, самострел в зоне АТО

    16:45  4 Июля 2017
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    Донбасс сегодня: $50 млрд и 2,7 тысяч убитых, теракт в столице ДНР, самострел в ВСУ

    Донбасс сегодня, 4 июля. Киев оценил войну в Донбассе в баснословную сумму. Сколько бойцов ВСУ погибли с 2014 года. Украина перебрасывает тяжелое вооружение в Донбасс и готовит провокации в преддверии G20. В Донецке предотвращен теракт украинской ДРГ против школьников. Боец ВСУ прострелил себе ногу, чтобы сбежать из зоны АТО.

    Цена войны в Донбассе

    Киев оценил прямые убытки от войны в Донбассе в 50 миллиардов долларов. Такие данные озвучил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, выступая на форуме по вопросам безопасности в Черноморском регионе.

    Замглавы Минобороны Украины заявил, что начавшийся в 2014 году вооруженный конфликт на востоке страны и непосредственно боевые действия в Донбассе обошлись украинской казне не менее, чем в 50 миллиардов долларов. По словам Руснака, в эту сумму оценен урон, нанесенный украинской экономике в связи с разрушением в результате боевых действий объектов инфраструктуры в сфере энергетики и транспорта. Также к прямым убыткам отнесены потери в социальной сфере и утрата рабочих мест.

    Цена войны в Донбассе

    Новые данные о погибших в Донбассе бойцах ВСУ

    Первый заместитель главы Минобороны Украины Иван Руснак также озвучил новые цифры потерь украинской армии в результате войны в Донбассе. Эти данные несколько отличаются от тех, которые были обнародованы ранее. По словам Руснака, за период с начала конфликта в 2014 года в Донбассе погибли более 2,7 тысяч украинских военных, более 10 тысяч получили ранения.

    Ранее в Минобороны Украины заявляли, что с начала конфликта на востоке Украины погибли 2696 военнослужащих ВСУ, а число раненых составляет 9903 человека.

    Киев перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение и готовит провокации

    В военном руководстве Донецкой народной республики заявили о переброске украинскими силовиками тяжелого вооружения в Донбасс, что является прямым нарушением Киевом минских договоренностей. Об этом со ссылкой на данные разведки заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

    «Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных минскими договоренностями вооружений ВСУ вдоль линии соприкосновения», — отметил Басурин.

    По словам заместителя командующего ДНР, такая информация, в частности, пришла из района населенного пункта Сухая Балка, куда ВСУ завезли снаряды и мины калибром 122, 125 и 152 миллиметра.

    «В районе Яснобродовки выявлено местонахождение пяти единиц танков», — отметил Басурин, добавив, что в районе населенного пункта Желанное разведка ДНР зафиксировала украинскую батарею гаубиц «Гиацинт-Б».

    «Все данные о перемещении запрещенной техники ВСУ переданы представителям специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — добавил Басурин.

    Предотвращенный теракт в Донецке

    Также Эдуард Басурин в ходе брифинга заявил, что спецслужбы ДНР предотвратили террористический акт, организованный украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группой).

    Теракт должен был произойти около колледжа, что с высокой долей вероятности привело бы к жертвам среди учащихся. Предотвратить преступление удалось благодаря бдительности граждан, отметил Басурин.

    Предотвращенный теракт в Донецке

    «Благодаря бдительности наших граждан в Донецке предотвращен террористический акт украинских спецслужб, — рассказал Басурин. — В девять часов утра на улице Щорса в жилом секторе вблизи пищевого колледжа местными жителями было обнаружено взрывное устройство с дистанционным управлением».

    Взрывное устройство удалось обезвредить, добавил заместитель командующего, обратив внимание журналистов на то, что теракт должен был произойти утром в понедельник, как раз накануне нового раунда минских переговоров, которые намечены 5 июля, и в преддверии встречи лидеров «большой двадцатки» G20, которая состоится 7-8 июля.

    «По данным нашей разведки это не единственный теракт, запланированный украинскими спецслужбами накануне встречи «двадцатки», — почеркнул Басурин.

    По словам заместителя командующего ДНР, у представителей республиканских силовых структур есть подтверждение, что Киев дал отмашку на проведение кровавых провокаций в период до 9 июля. Эти провокации намечено провести том числе на подконтрольных ВСУ территориях, отметил Басурин, подчеркнув, что их цель — «дискредитировать руководство ДНР».

    Боец ВСУ прострелил себе ногу, чтобы сбежать с передовой

    Военнослужащий ВСУ прострелил себе ногу, чтобы не служить на линии фронта в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. По его словам, инцидент произошел с бойцом 93 бригаде ВСУ, дислоцированной в Донбассе.

    Боец ВСУ прострелил себе ногу, чтобы сбежать с передовой

    «Наша разведка продолжает выявлять новые факты небоевых потерь ВСУ в зоне АТО, — отметил Марочко. — Так в подразделении 93 бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе населенного пункта Северодонецк, с целью уклониться от отправки на передовые позиции рядовой Финогин Максим Анатольевич выстрелил себе в ногу».

    По словам представителя народной милиции ЛНР, командование ВСУ всеми силами пытается скрыть факт самострела от вышестоящего начальства.

    В Народной милиции ЛНР ранее неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние украинских силовиков постоянно ухудшается, что приводит  к росту небоевых потерь в рядах ВСУ. Среди главных причин ранений и гибели военнослужащих — пьяные или наркотические оргии, сопряженные со стрельбой, а также рост случаев неуставных взаимоотношений, что приводит к суицидам и дезертирству. Также, по словам Марочко, в ВСУ нередки случаи членовредительства военнослужащих, которые пытаются таким способом обеспечить себе отправку в тыл.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #ато #всу #донбасс #лнр #басурин #марочко
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