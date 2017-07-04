Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Белый дом подтвердил «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа
Общество
Кинопарк, песок и пальмы: Собянин рассказал о якорных точках притяжения Новой Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кинопарк, песок и пальмы: Собянин рассказал о якорных точках притяжения Новой Москвы

    16:16  4 Июля 2017
    69

    Кинопарк, песок и пальмы: Собянин рассказал о якорных точках притяжения Новой Москвы

    Москва, 4 июля. Ближайшие пять лет в Новой Москве будут посвящены строительству метро и объектов  социальной инфраструктуры, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он уточнил, что все то, что было намечено в Генплане за пять лет не будет построено, однако он убежден, что «это и ни к чему».

    «У нас нет такой задачи — спешить или нагонять какие-то темпы. Наоборот, мы сегодня даже сдерживаем жилищное строительство, чтобы обеспечить территории общественным транспортом», - пояснил он в интервью «Вечерней Москве».

    Кроме того, он сообщил о реализации здесь очень крупных проектов в области научных технопарков и медицинского кластера. В частности, речь идет об открытии двух тематических парков: огромного кинопарка «Юниверсал», а также огромной зоны отдыха, имитирующей Средиземноморье. «Песок, пальмы, вода — все это будет. Оба проекта коммерческие, но мы будем оказывать инвесторам содействие, чтобы эти парки в Новой Москве появились», - добавил он.

    При этом Собянин отметил, что таких проектов нет в Старой Москве. Планируется, что эти объекты станут якорными точками притяжения, которые будут знаковыми для этой территории. Кроме того, здесь будет построена также крупнейшая в Москве многофункциональная городская клиника, самая большая в столице. «Ну и «Сколково» развивается. Я считаю, что в течение пяти лет оно приобретет уже окончательные контуры, свое лицо. Там же будет развиваться и медицинский кластер, первое здание которого будет введено в этом году», — резюмировал мэр столицы.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Россия и КНР призывают мировое сообщество к сдержанности после запуска ракеты КНДР

        16:49 4 Июля 2017 155
        Читать
        14:11
        Сегодня

        Госдума хочет увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тысяч рублей
        13:49
        Сегодня

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1938

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1840

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8931

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3098

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2426
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        972
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        168
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        3691
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        766