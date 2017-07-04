Кинопарк, песок и пальмы: Собянин рассказал о якорных точках притяжения Новой Москвы

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Москва, 4 июля. Ближайшие пять лет в Новой Москве будут посвящены строительству метро и объектов социальной инфраструктуры, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он уточнил, что все то, что было намечено в Генплане за пять лет не будет построено, однако он убежден, что «это и ни к чему».

«У нас нет такой задачи — спешить или нагонять какие-то темпы. Наоборот, мы сегодня даже сдерживаем жилищное строительство, чтобы обеспечить территории общественным транспортом», - пояснил он в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, он сообщил о реализации здесь очень крупных проектов в области научных технопарков и медицинского кластера. В частности, речь идет об открытии двух тематических парков: огромного кинопарка «Юниверсал», а также огромной зоны отдыха, имитирующей Средиземноморье. «Песок, пальмы, вода — все это будет. Оба проекта коммерческие, но мы будем оказывать инвесторам содействие, чтобы эти парки в Новой Москве появились», - добавил он.

При этом Собянин отметил, что таких проектов нет в Старой Москве. Планируется, что эти объекты станут якорными точками притяжения, которые будут знаковыми для этой территории. Кроме того, здесь будет построена также крупнейшая в Москве многофункциональная городская клиника, самая большая в столице. «Ну и «Сколково» развивается. Я считаю, что в течение пяти лет оно приобретет уже окончательные контуры, свое лицо. Там же будет развиваться и медицинский кластер, первое здание которого будет введено в этом году», — резюмировал мэр столицы.