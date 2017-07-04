Сирия объявила об освобождении девяти деревень в провинции Алеппо от ИГ

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Дамаск, 4 июля. Правительственные войска Сирии почти полностью окружили боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо.

Также подразделения сирийской армии продолжают вести зачистку населенных пунктов в долине Ханассер. За минувшие сутки правительственные войска освободили от террористов девять деревень в долине Ханассер. Ситуация в долине Ханассер изменилась после того, как подразделения САР взяли под свой контроль трассу Итрия – Русафа, в результате чего террористы оказались в котле.

Стоит отметить, что в настоящее время террористы пытаются выйти из окружения, поэтому сирийская армия практически не сталкивается с вооруженным сопротивлением при освобождении населенных пунктов в долине Ханассер.

* Организация запрещена на территории РФ.