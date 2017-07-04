Москву устроит любой формат встречи Путина и Трампа — Лавров

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Москва, 4 июля. Российскую сторону устроит любой формат встречи президентов РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вопрос о формате встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

«Любой формат, который будет удобен Соединенным Штатам Америки», удобен для Москвы, сказал дипломат. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал сирийскую и украинскую тематики центральными темами будущих переговоров, которые состоятся в немецком Гамбурге на площадке «Группы 20». Стороны также могут затронуть вопрос стратегической безопасности.