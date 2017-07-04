Bloomberg прогнозирует рост зависимости Германии от российского газа

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Берлин, 4 июля. Зависимость Германии от российского газа заметно увеличится к 2025 году. Такое заявление сделал во вторник директор программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джонатан Стерн.

По его словам, Берлин намерен в ближайшем будущем сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 40% по сравнению с 1990 годом. Для этого правительство ФРГ планирует отказаться от угольных станций, которые обеспечивают почти половину всего производства электроэнергии. Чтобы восполнить недостаток топлива, немцам придется закупать природный газ.

«Кроме России, в мире не так много мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа», — считает Стерн.

Таким образом, если сегодня Россия занимает 40% на рынке газа Германии, то уже к 2025 году она может занять 50% рынка, сообщает Bloomberg.