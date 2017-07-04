Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Белый дом подтвердил «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа
Экономика
Bloomberg прогнозирует рост зависимости Германии от российского газа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Bloomberg прогнозирует рост зависимости Германии от российского газа

    16:41  4 Июля 2017
    60

    Bloomberg прогнозирует рост зависимости Германии от российского газа

    Берлин, 4 июля. Зависимость Германии от российского газа заметно увеличится к 2025 году. Такое заявление сделал во вторник директор программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джонатан Стерн.

    По его словам, Берлин намерен в ближайшем будущем сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 40% по сравнению с 1990 годом. Для этого правительство ФРГ планирует отказаться от угольных станций, которые обеспечивают почти половину всего производства электроэнергии. Чтобы восполнить недостаток топлива, немцам придется закупать природный газ.

    «Кроме России, в мире не так много мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа», — считает Стерн.

    Таким образом, если сегодня Россия занимает 40% на рынке газа Германии, то уже к 2025 году она может занять 50% рынка, сообщает Bloomberg.

    Автор: Геннадий Плющев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Россия и КНР призывают мировое сообщество к сдержанности после запуска ракеты КНДР

        16:49 4 Июля 2017 150
        Читать
        14:11
        Сегодня

        Госдума хочет увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тысяч рублей
        13:49
        Сегодня

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1938

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1840

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8931

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3098

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2426
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        971
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        167
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        3677
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        766