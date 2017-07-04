Сирия: артиллерия САА ведет огонь по боевикам «Джебхат ан-Нусры» в районах Джобар и Айн Тарма

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Дамаск, 4 июля. Подразделения Сирийской арабской армии уничтожили более 25 боевиков «Ан-Нусры» в пригородах Дамаска.

Военные источники в Сирии сообщают, что в пригородах Дамаска ведутся артиллерийские дуэли между армейцами и боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В северной части района Айн Тарма войска выбили террористов из здания мясокомбината, который является стратегически важным по своему расположению объектом. Сейчас бои ведутся за бензозаправочную станцию Аль-Сонбол.

Отмечается, что ВВС Сирии нанесли серию ударов по позициям «Джебхат ан-Нусры». В результате авианалета уничтожен один из командиров террористической группировки.