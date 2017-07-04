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Раненного в Мосуле репортера наградили самой престижной журналистской премией Франции
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    Раненного в Мосуле репортера наградили самой престижной журналистской премией Франции

    16:33  4 Июля 2017
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    Раненного в Мосуле репортера наградили самой престижной журналистской премией Франции

    Москва, 4 июля. Корреспондент газеты Figaro Самюэль Форэ, выживший после взрыва бомбы в иракском городе Мосул, где погибли трое его коллег, получил самую престижную награду для журналистов во Франции — Премию Альбера Лондра.

    «79-ая Премия для журналистов, готовящих письменные репортажи, присуждена Самюэлю Форэ за его репортажи в Figaro», — сообщается на странице премии в микроблоге Twitter.

    В Мосуле журналисты снимали передачу «Специальный корреспондент» (Envoyé spécial) для телеканала France 2. В момент взрыва они находились в районе старого города, контролируемого боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #мосул #ирак
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