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Политика
Путин и Цзиньпин договорились о совместном урегулировании кризиса вокруг КНДР
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    Путин и Цзиньпин договорились о совместном урегулировании кризиса вокруг КНДР

    16:05  4 Июля 2017  /обновлено: 16:24  04 Июля 2017
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    Путин и Цзиньпин совместно будут работать над урегулированием кризиса вокруг КНДР

    Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин договорился с главой КНР Си Цзиньпином о совместном поиске решения кризиса вокруг КНДР.

    Во время официального визита лидера КНР в Москву Путин и Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

    «Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея», — констатировал российский президент.

    Путин и Цзиньпин договорились о совместном урегулировании кризиса вокруг КНДР

    Во вторник утром, 4 июля, КНДР совершила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». После этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал «не переборщить с реакцией» на очередные ракетные испытания Северной Кореи.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #цзиньпин
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