Путин и Цзиньпин совместно будут работать над урегулированием кризиса вокруг КНДР

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Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин договорился с главой КНР Си Цзиньпином о совместном поиске решения кризиса вокруг КНДР.

Во время официального визита лидера КНР в Москву Путин и Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

«Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея», — констатировал российский президент.

Во вторник утром, 4 июля, КНДР совершила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». После этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал «не переборщить с реакцией» на очередные ракетные испытания Северной Кореи.