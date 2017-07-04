Путин: Россия увеличит экспорт пшеницы в Китай

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Москва, 4 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия увеличит экспорт пшеницы в Китай. По словам российского лидера, в настоящее время близятся к завершению переговоры о допуске других зерновых на китайский рынок.

«Принято решение об увеличении поставок российской пшеницы, в финальной стадии согласование документа о допуске на рынок Китая и других зерновых культур», — отметил глава государства по итогам переговоров в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин добавил, что был обсужден вопрос, касающийся отмены ограничений на импорт в КНР продукции птицеводства и российского мяса.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил вклад российско-китайских предприятий в укрепление отношений между Москвой и Пекином.