В Киеве рассказали о цели визита Тиллерсона на Украину

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Киев, 4 июля. Президент Украины Петр Порошенко планирует 9 июля 2017 года провести переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Об этом проинформировали официальные представители администрации украинского политика.

В ходе диалога Порошенко и Тиллерсон обсудят укрепление стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

«Стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20–21 июня», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон может встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20.