Московским водителям рекомендуют пересесть на городской транспорт из-за погоды

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Москва, 4 июля. Столичным автомобилистам рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды в Москве, о чем ранее предупреждали в спасательном ведомстве.

В Москве на фоне усиления ветра и прогнозируемых гроз, проливных дождей возрастает вероятность падения деревьев, повреждения ЛЭП и срыва рекламных конструкций. Все это может осложнить дорожно-транспортную обстановку в столице, сообщает региональный департамент транспорта.

Власти рекомендуют отказаться от поездок на личных авто и пользоваться общественным транспортом. На данный момент нарушений в работе подземки, «Мосгортранса» и работы пригородного сообщения не зафиксировано, пишет РИАМО.