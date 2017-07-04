МИД России призвал «не переборщить с реакцией» на ракетный пуск КНДР

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Москва, 4 июля. Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал «не переборщить с реакцией» на очередные ракетные испытания Северной Кореи.

По его словам, Москва встревожена и обеспокоена пуском баллистической ракеты, и следит за ситуацией на северо-востоке Азии с большим чувством опасения.

«Сейчас главное не переборщить с реакцией. Те, кто ответственно подходит к задаче обеспечения мира, должны понимать, что использовать произошедшее как предлог для раскручивания очередной спирали контрмер, которые неизбежно приведут к ответным шагам, — это тупиковый путь», — отметил дипломат.

Во вторник утром КНДР совершила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». По данным Минобороны России, запуск произведен в направлении от границ РФ, поэтому опасности для нашей страны не представлял.