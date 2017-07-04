Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Стало известно, когда Bulgaria Air решит проблему с задержкой рейсов
Общество
Стало известно, когда Bulgaria Air решит проблему с задержкой рейсов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, когда Bulgaria Air решит проблему с задержкой рейсов

    15:50  4 Июля 2017
    31

    Стало известно, когда Bulgaria Air решит проблему с задержкой рейсов

    Москва, 4 июля. Болгарская авиакомпания Bulgaria Air во вторник должна нормализовать расписание вылетев и решить проблему с задержкой рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В противном случае перевозчику придется вернуть деньги за билеты, чтобы пассажиры смогли отправиться другим рейсом.  Такую меру предложила ранее Росавиация.

    Стало известно, когда Bulgaria Air решит проблему с задержкой рейсов

    «Пассажиры всех задержанных рейсов авиакомпании Bulgaria Air могут сдать свои билеты и получить заплаченные за них деньги обратно, чтобы купить новые, но уже у других авиакомпаний», — пояснили в АТОР.

    Представители Bulgaria Air объясняют задержку рейсов непогодой в Москве. В результате вылет пассажиров из Болгарии был задержан на 19 часов, сообщает Телеканал 360.

    Автор: Геннадий Плющев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Госдума хочет увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тысяч рублей

        14:11 4 Июля 2017 308
        Читать
        13:49
        Сегодня

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций
        13:46
        Сегодня

        Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду России
        13:12
        Сегодня

        Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете
        12:46
        Сегодня

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20
        12:11
        Сегодня

        ДНР: украинские диверсанты заложили бомбу у колледжа в Донецке

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1917

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1836

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8923

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3085

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2416
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        869
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        149
        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20

        12:46   4 Июля 2017
        3119
        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

        10:34   4 Июля 2017
        650