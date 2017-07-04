Стало известно, когда Bulgaria Air решит проблему с задержкой рейсов

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Москва, 4 июля. Болгарская авиакомпания Bulgaria Air во вторник должна нормализовать расписание вылетев и решить проблему с задержкой рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В противном случае перевозчику придется вернуть деньги за билеты, чтобы пассажиры смогли отправиться другим рейсом. Такую меру предложила ранее Росавиация.

«Пассажиры всех задержанных рейсов авиакомпании Bulgaria Air могут сдать свои билеты и получить заплаченные за них деньги обратно, чтобы купить новые, но уже у других авиакомпаний», — пояснили в АТОР.

Представители Bulgaria Air объясняют задержку рейсов непогодой в Москве. В результате вылет пассажиров из Болгарии был задержан на 19 часов, сообщает Телеканал 360.