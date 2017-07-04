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ЛНР: ВСУ продолжают применять тяжелую артиллерию в Донбассе
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    ЛНР: ВСУ продолжают применять тяжелую артиллерию в Донбассе

    15:48  4 Июля 2017
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    ЛНР: ВСУ продолжают применять тяжелую артиллерию в Донбассе

    Луганск, 4 июля. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают наносить артиллерийские удары по территории Луганской народной республики, используя крупнокалиберную артиллерию, которая запрещена минскими соглашениями. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Он пояснил, что накануне украинские силовики перебросили в населенный пункт Камышино вблизи Станицы Луганской 30 танков Т-62. Также украинские силовики перебросили в район поселка Троицкое несколько самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» калибром 122-мм. Кроме того, Киев перебросил в Станицу Луганскую 120 иностранных наемников, которые являются сотрудниками частной военной компании из Польши. 

    Марочко подчеркнул, что данные факты свидетельствую о подготовке украинских силовиков к масштабным боевым действиям в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #украина #лнр #лугшанск #крупнокалиберная артиллерия
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