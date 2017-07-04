Вдова Алексея Германа-старшего скончалась в Петербурге на 78-м году жизни
Санкт-Петербург, 4 июля. В возрасте 77 лет в Петербурге скончалась вдова режиссера Алексея Германа-старшего и его постоянный соавтор Светлана Кармалита, сообщил глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов.
«Светлана Кармалита умерла в больнице Санкт-Петербурга», - цитирует его ТАСС.
По словам сына покойной, она в последнее время очень много работала. Алексей Герман-младший отметил, что мать писала сценарии, занималась делами киностудии «Ленфильм».
«Видимо, сказалась сильная усталость, — предположил он. — Кроме того, 1 июля скончался мамин друг, художник Владимир Светозаров, она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу».
Ранее сообщалось, что в США на 34-м году жизни скончалась знаменитый видеоблогер на видеохостинге YouToube Стиви Райан.