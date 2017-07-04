Пушков на Московском кинофестивале: Мы начинаем постигать самих себя и нашу историю! ФАН-ТВ

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В российской столице завершился Московский международный кинофестиваль (ММКФ-2017). Лучшие отечественные и зарубежные картины от известных и начинающих режиссеров были продемонстрированы на больших экранах столицы. 247 фильмов, из них 153 полнометражных и 94 короткометражных, произвели незабываемое впечатление на зрителей, в том числе на самых взыскательных знатоков кинематографа. Вместе со звездами российского и зарубежного кино на красную ковровую дорожку в день закрытия ММКФ вышли корреспонденты ФАН-ТВ.

Кинокритик, корреспондент газеты «Союз кинематографистов – Новости», депутат Государственной думы второго созыва Дарья Митина рассказала ФАН-ТВ, как, по ее мнению, сегодня обстоит ситуация с российским кинематографом:

– Нам никак не удастся спрыгнуть с этого заколдованного круга, когда российское кино считается какой-то глухой кинематографической периферией. Это и так, и не так, на самом деле. Не так, потому что у нас как были талантливые режиссеры, актеры, кинопродюсеры, так они, в общем-то, никуда не делись, они снимают. Но, к сожалению, государство не создает им условий, оно фактически бросило кинематограф на произвол судьбы, потому что из государственной казны финансируется очень маленькое количество кинопроектов.

В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли картины, которые посвящены острым социально-психологическим и политическим проблемам. 13 фильмов: из Китая, Дании, Финляндии, Японии, Кореи, Германии, Австрии, Индии и Турции. Россию представляют картины «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и «Купи меня» Вадима Перельмана. Также в рамках кинофестиваля были проведены конкурс короткого метра и конкурс документального кино.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, общаясь с гостями и журналистами на церемонии закрытия ММКФ-2017, сказал:

– То, что мечется на экране, – это еще не кино, это всего-навсего нанесение изображения на цифру, и больше ничего. Кино – это другое, кино – это мировоззрение, кино – это профессия, кино – это умение помочь актеру, кино – это пластика, кино – это грамотность кинематографическая и так далее, и вообще, это – культурный уровень. Та пропасть, куда кино свалилось несколько лет назад, 10-15 лет назад, – из нее очень трудно вырасти, потому что поколение людей выросло на нежелании принципиальном смотреть отечественное кино. Сегодня мне становится очевидно, что профессиональный уровень, а я смотрю работы, скажем, короткометражки наших молодых ребят, – это очень профессиональное кино. Единственное, чего не хватает, как мне кажется, – общего культурного уровня.

Традиционно Московский международный кинофестиваль становится ярким событием не только киноискусства, но и светской жизни. На красной дорожке у кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади собрался весь свет отечественного кинематографа и не только. Звезды российского и зарубежного кино и шоу-бизнеса, политики, общественные деятели демонстрируют себя, свои наряды и общаются с публикой.

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С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался Алексей Пушков, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

– Мы, наконец, через кино начинаем постигать самих себя и нашу историю. Этого не было лет 10, лет 15. Я задумывался, почему в страшные советские времена, как нам рассказывают сегодня, был Тарковский, начинался Михалков, был Козинцев, который сделал Гамлета, были «Летят Журавли», которые получили первую премию на Каннском кинофестивале? Почему это все было в страшное, типа, советское время? А в прекрасной и псевдо-якобы демократическое ельцинское, извините за выражение, ни хрена не снималось, кроме гадости всякой, понимаете, про криминал! Почему? И вот мы здесь приходим к выводу, что, видимо, эта пресловутая свобода и рынок – это не залог, а что-то есть другое.

– Я считаю, что кинематограф наш, российский кинематограф, особенно кинематограф прошлых лет задал очень высокую планку, и соответствовать ей очень тяжело, – поделилась своим мнением с ФАН-ТВ певица Александра Савельева. – Поэтому радует, что сейчас, действительно, много хорошего кино, хороших картин, хороших продюсеров.

– У меня индийские корни, – объяснила актриса Светлана Туласи, – я сама очень активно в Болливуде снимаюсь. Я считаю, что это большой прорыв для российского рынка – что индийский фильм стал Фильмом открытия, я считаю, что это большое достижение. Мы будем работать над тем, чтобы как можно больше фильмов из Индии приходило в Россию и из России в Индию.

Призы кинофестиваля – статуэтки, которые изображают святого Георгия верхом на серебряном коне, – достались китайской, турецкой, корейской, французской, норвежской, немецко-австрийской и российской лентам. Специальный приз жюри получила картина Рустама Хамдамова «Мешок без дна». За лучшую режиссерскую работу был награжден турецкий деятель кино Фикрет Рейхан, фильм «Желтая жара». Награду за лучшую мужскую роль получил актер Сон Хенчу, фильм «Обычный человек». Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Верене Альтенбергер, «Лучший из миров». Лучшей документальной лентой фестиваля была признана картина «Опера» режиссера Жана-Стефана Брона. Триумфатором конкурса короткометражного кино стал фильм «Скорая помощь» норвежского режиссера Торгрена Вартина. И главную награду за лучший фильм выиграла картина «Хохлатый ибис» режиссера Лян Цяо.

– Когда я учился в университете, – рассказал китайский режиссер Лян Цяо, – наш преподаватель достаточно много рассказывал про российские фильмы, я имел определенное представление. Когда я первый раз был с визитом в России, в Москве, я первым делом поехал в московскую киностудию, и меня впечатлило, какие большое количество фильмов здесь снято. Поэтому для меня это очень большая радость – получить награду именно в Москве.

Атташе по культуре посольства Франции в РФ Элизабет Браун, держа в руках победную статуэтку, тоже поделилась своей радостью с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Французский документальный фильм получает приз на Московском фестивале в первый раз, поэтому это большое событие. Ваше кино очень сильное, и поэтому, когда на Каннском кинофестивале есть российский фильм, люди приходят, смотрят, они очень заинтересованы. И еще, у вас очень сильное документальное кино.

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